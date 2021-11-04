Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, Amerikan savaş gemisinin haydutluk eylemini engelledi

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisinin haydutluk eylemini engelledi.

Ülkenin güneyindeki Umman Denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan ABD, İran petrolünü başka bir tankere yükledi ve tankeri bilinmeyen bir yere yönlendirdi.

Başarılı bir heliborne operasyonları ile tanker gemisinin güvertesine inen Devrim Muhafıları askerleri söz konusu tankeri İran karasularına yönlendirdi.

Birkaç helikopter ve savaş gemisi ile petrol tankerini takip eden Amerikan donanmasının kışkırtıcı eylemi de başarısız kaldı.

Reisi: Sorunların çözümü önünde hiçbir engel yok

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Ülke sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşma yapan Reisi, "Ülke sorunlarının çözümü önünde hiçbir engel yoktur. Sorunların giderilmesi yönünde devlet kurumları koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi başkanlığındaki toplantıda petrol, petrokimya ve doğalgaz ihracatının durumu hakkında bir rapor sunuldu. Bu raporda, petrol ihracatı rakamlarında geçmişe nazaran artış yaşandığı ve petrokimya ihracat istatistiklerinin de iyi durumda olduğu belirtildi.

İran'a karşı tehdit hiçbir zaman sonuç vermemiştir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İran’a yönelik tehdit, hiçbir zaman sonuç vermemiştir. ABD’nin varsayımsal ‘seçenekleri’ daha önce bölgemizde test edilmiştir. Washington'un büyük hezimete uğraması ve geride kalan skandal başkalarının ele alması için ortadadır.

ABD, nükleer anlaşmadaki mevcut durumun ana müsebbibi olarak bundan ders çıkarmalı."

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 147 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 363 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 763'e vaka sayısı ise 5 milyon 954 bin 962'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 547 bin 349'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.