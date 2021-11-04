Reisi: Sonuç odaklı görüşmeler istiyoruz

Dokuzuncu eyalet gezisi kapsamında bu sabah Simnan eyaletine giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu törende yaptığı konuşmada, İran’ın sonuç odaklı görüşmeler istediğini belirterek, “Daha önce de belirttiğimiz gibi müzakere masasından ayrılmayacağız” dedi.

İran halkının menfaatlerinin zedelenmesine yol açan aşırı taleplerin kardışında durduklarını dile getiren Reisi, “İran halkının haklı taleplerinden veya açıkça ifade ettiğimiz, yani baskıcı yaptırımların kaldırılmasından geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.