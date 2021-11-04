  1. Siyaset
4 Kas 2021 16:14

Reisi: Sonuç odaklı görüşmeler istiyoruz

Reisi: Sonuç odaklı görüşmeler istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın sonuç odakli görüşmeler istediğini belirterek, "İran halkının haklı taleplerinden veya açıkça ifade ettiğimiz, yani baskıcı yaptırımların kaldırılmasından geri adım atmayacağız" dedi.

Dokuzuncu eyalet gezisi kapsamında bu sabah Simnan eyaletine giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu törende yaptığı konuşmada, İran’ın sonuç odaklı görüşmeler istediğini belirterek, “Daha önce de belirttiğimiz gibi müzakere masasından ayrılmayacağız” dedi.

İran halkının menfaatlerinin zedelenmesine yol açan aşırı taleplerin kardışında durduklarını dile getiren Reisi, “İran halkının haklı taleplerinden veya açıkça ifade ettiğimiz, yani baskıcı yaptırımların kaldırılmasından geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

News Code 1898305
https://tr.mehrnews.com/news/1898305/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler