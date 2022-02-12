İran ve BAE arasındaki ticaret görüşmeleri sürüyor

İran-BAE Ticaret Odası Başkanı İrfan Şakiri, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) verdiği demeçte Tahran ile Abu Dabi arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin ile beraberindeki ticari heyetin BAE temasları hakkında Şakiri, "BAE'de çok iyi görüşmeler yapılıyor. Tabii ki bu görüşmeler geçtiğimiz aylarda her iki ülke yetkililerinin katılımıyla başladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için BAE'de yaşayan İranlıların kapasitelerini kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Şakiri, BAE ticaret heyetinin İran’ı ziyaret edeceğini belirterek, “BAE ve bölgedeki Arap ülkeleri İran'a yatırım yapmaya çok rağbet gösteriyor. Ülkeye yatırım çekmek için birçok avantajlı paket sunmamız lazım.” ifadesini kullandı.

İrfan Şakiri sözlerine şöyle devam etti:

“Ticareti ve yatırımı artırmak için ikili anlaşmaların sağlanmasını istiyoruz ve bu yönde önerilerde bulunduk. Transit, lojistik, sigorta, bankacılık, gümrük, sağlık, sağlık turizmi ve turizm alanlarında anlaşmalar için görüşmeler sürüyor.”

İran-BAE Ticaret Odası Başkanı ayrıca, Tahran ve Abu Dabi arasında tercihli ticaret anlaşması için müzakerelerin devam ettiğini duyurdu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ile diğer üst düzey yetkililerin önderliğinde İranlı bir ticaret heyeti, 6-9 Şubat'ta BAE'yi ziyaret etmişti.