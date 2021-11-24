İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni BAE’de

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ile bir araya geldi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin de hazır bulunduğu görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

İran ve BAE yetkilisi, iki ülkenin yararı ve bölgenin istikrarı ile refahı için iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesini vurguladı.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirdiği kaydedildi.