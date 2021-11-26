  1. Azerbaycan
26 Kas 2021 11:10

Putin, Aliyev ve Paşinyan bugün Soçi'de buluşuyor

Putin, Aliyev ve Paşinyan bugün Soçi'de buluşuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanacak.

Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.

Karabağ konusu Avrupa Birliği'nin (AB) de gündeminde. Brüksel, aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AB'den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1898794
https://tr.mehrnews.com/news/1898794/

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