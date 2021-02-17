İran'dan Soçi'deki Suriye konulu görüşmelere ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından beri Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen ilk Astana formatındaki görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ali Asger Haci, “Nihai bildirinin hazırlanması için yapılan üçlü görümede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve terörizmle mücadele, insani yardım ve Anayasa komitesi dahil olmak üzere çeşitli konularda iyi bir anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.

Haci, İran'ın Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesini ve ülkenin Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının devam etmesini desteklediğini vurguladı.

İran, Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama

Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in genel toplantıda okuduğu ortak açıklamanın metninde, “Rusya, Türkiye ve İran, İsrail’in Suriye’de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınadı ve sona erdirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Tarafların IŞİD, el-Nusra ve diğer terörist grupların nihai olarak ortadan kaldırılması için etkileşime devam etme konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada üç garantör ülkenin ayrıca İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu görüştüğü, ‘İdlib ile ilgili mevcut tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak ‘sahada’ barışı koruma ihtiyacını vurguladığı’ kaydedildi.

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on beşincisi 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nun Soçi kentinde düzenlenmiştir. Toplantıda, ağırlıklı olarak Anayasa Komitesi bağlamında siyasi süreçteki son durum ile İdlip ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ele alınmıştır.