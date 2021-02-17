İran ve Rus heyeti Soçi'de bir araya geldi

Fars Haber Ajansı'na göre, İran heyeti ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti, sahadaki durum ve siyasi çözüm süreci de dahil olmak üzere Suriye'deki son durumu görüşmek için bir araya geldiler. Görüşmede, Suriye Anayasa Komitesi çerçevesi el alındı.

Lavrentyev, Suriye krizini çözmek için İran ile Rusya arasında daha fazla koordinasyon ihtiyacını da vurguladı.

İran heyetinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson başkanlığındaki BM heyeti ile yaptığı görüşmede, iki taraf, Suriye siyasi sürecini tartışarak, Anayasa çalışmalarına devam etme gereğini vurguladı.

Şam'a yaptığı son ziyaretin sonuçlarına ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dahil olmak üzere Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Haci, İran'ın Suriye krizine siyasi bir çözüm ve Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının devamına verdiği desteği ve de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisinin misyonunu vurguladı.

Pederson da, İran'ın misyonunu yerine getirirken kendisine verdiği desteği takdir etti ve Suriye tarafı ile uluslararası aktörler arasında güven inşa etme ihtiyacını ve Suriye krizini çözmek için kapsamlı bir yaklaşım ihtiyacını vurguladı.

İran, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre, Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki toplantısının oturum aralarında Astana sürecinin 15. toplantısı dün Soçi'de başlarken bugün de devam edecek.