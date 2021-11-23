  1. Azerbaycan
23 Kas 2021 16:34

Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya gelecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım'da Soçi kentinde bir araya gelecek.

Rus medyasına göre; Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın  26 Kasım'da Soçi kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alınacak.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

News Code 1898745
https://tr.mehrnews.com/news/1898745/

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