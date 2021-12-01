İran ile Suriye 4 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Alirıza Peyman Pak, Ticaret Bakanı Reza Fatımi Emin'in Şam ziyareti sırasında Suriye ile ticaret ve sanayi alanında 4 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Reza Fatımi Emin, dün Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile görüştü.

Bu görüşmede Batılı ülkelerin Suriye ile İran’a yönelik haksız yaptırımlarıyla başa çıkılması için iki ülkenin ekonomi ve sanayi alanlardaki işbirliğini güçlendirmesi ve ticari temasları pekiştirmesi konularının ağırlıklı olarak ele alındığı aktarıldı.

Hüseyin Arnus, Suriye hükümetinin İran ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini teşvik etmek için her türlü önlemi almaya istekli olduğuna işaret ederek, ikili ekonomik işbirliğinin stratejik bir seviyeye yükseltilmesi için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Fatemi Emin de görüşmede, İran’ın Suriye halkına destek sağlamaya, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri aktif şekilde geliştirmeye ve Suriye’de sanayinin toparlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğini dile getirdi.