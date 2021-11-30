Şam'da "İran Ürünleri Fuarı" açıldı

İran’dan çok sayıda firmanın katıldığı "İran Ürünleri Fuarı" kapılarını dün ziyaretçilere açtı.

Suriye’nin başkenti Şam’daki fuarın açılışını, bir dizi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin ve Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Samir Halil gerçekleştirdi.

Bu sene ikincisi düzenlenen İran Ürünleri Fuarı'a sağlık ve tıbbi ekipman, tarım, petrol, gaz, petrokimya, gıda, tekstil ve otomobil ekipmanları konusunda uzmanlaşmış 164 ticari ve endüstriyel firma katıldı.