Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: Bütçe taslağı önümüzdeki günlerde meclise sunulacak

İran İslami Şura Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 1401 yılı bütçe taslağının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "1401 yılı mali bütçesi hükümet tarafıdnan meclise sunulacak ilk belgedir. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı 1400 Yılı İran Mali Bütçesi Yasa Tasarısı hazırlamak için milletvekillerinin görüşlerinden yararlanacaktır." dedi.

"Hükümet bütçenin açık verip enflasyona yol açmasını istemiyor." ifadesini kullanan Reisi, bütçenin ekonomik büyümeye katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.

İran ile Suriye 4 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Alirıza Peyman Pak, Ticaret Bakanı Reza Fatımi Emin'in Şam ziyareti sırasında Suriye ile ticaret ve sanayi alanında 4 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Reza Fatımi Emin, dün Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile görüştü.

Bu görüşmede Batılı ülkelerin Suriye ile İran’a yönelik haksız yaptırımlarıyla başa çıkılması için iki ülkenin ekonomi ve sanayi alanlardaki işbirliğini güçlendirmesi ve ticari temasları pekiştirmesi konularının ağırlıklı olarak ele alındığı aktarıldı.

İranlı Başmüzakereci, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur Ardakani bugün attığı bit tweette İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni’nin Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile görüştüğünü duyurdu.

İranlı büyükelçinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart arasında yapılan görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

ABD’nin insanlık karşıtı yaptırımlarının kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri de bu görüşmenin diğer konularından biriydi. Onlar hazır olur olmaz bizde hazırız.”

İran'dan Yemen iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yemen’in başkenti Sana'da Devrim Muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın işgalci Suudi koalisyonu güçleri tarafından hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların mesnetsiz olduğunu dile getiren Hatipzade, “İran İslam Cumhuriyeti ile Yemen arasında askeri irtibat söz konusu değil.” dedi.

Hatipzade, “Bu tür asılsız iddialar, bölge ve dünya kamuoyunnun dikkatini saldırgan ülkelerin işlediği cinayetlerden uzaklaştırmak için öne sürülüyor.” ifadesini kullandı.

İran’ın Yemen’de hiçbir zaman askeri varlığa sahip olmadığını vurgulayan Said Hatipzade, “Bu tür temelsiz iddialar, saldırgan devletin Yemen konusunda stratejik bir hata yaptığı gerçeğini değiştiremez.” diye konuştu.

İran'dan Afganistan sınırındaki olay ile ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan sınırında bugün yaşanan olay ile ilgili açıklamada bulundu.

Hatipzade, "Bu akşam, sınır bölgesinde yer alan köy sakinleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Sistan-Nimroz bölgesinde silahlı çatışma meydana geldi. Bu olay her iki taraftaki sınır muhafızlarının koordinasyonuyla son buldu." dedi.

Öte yandan Sistan ve Belucistan Valiliği, halihazırda olay yerinde güvenlik durumunun sakin ve istikrarlı olduğunu bildirdi.

İran'da COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 912'ye vaka sayısı ise 6 milyon 121 bin 757’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 328’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 892 bin 574’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.