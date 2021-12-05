Kılıçdaroğlu, Financial Times'a konuştu

Financial Times gazetesi, Mersin'de düzenlenen mitingin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir analiz yayımladı. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de muhalefet ittifakının mimarı olduğu belirtilen analiz için konuşan CHP lideri, "İstanbul belediye seçimleri deneme çalışmasıydı" dedi.

Financial Times gazetesi, Türkiye'de muhalefetin görüş farklılılarına karşın ittifak altında birleştiğinin altını çizerek "Türkiye'nin muhalefet lideri Erdoğan'ın karşısında olacak alışılmadık ittifakın şekillenmesine yardım ediyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçmişte partiyi yönetim şekli ve muhalefetteki yeriyle eleştirildiği ancak son zamanlarda "cesaretin tadını keşfettiği" değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun cuma günü enflasyon verilerinin manipüle edildiğine ilişkin soru işaretleri üzerine TÜİK'e yaptığı ziyaretin hatırlatıldığı analizde "Ülkedeki kamu çalışanlarını 'doğru olanı yapmaya' çağırdı" denildi.

"Yönetme kapasitesini kaybeden bir hükümet var" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu "Toplumun büyük bir kesimi bu insanların çıkış yolunda olduğu fikrine sahip" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Çok büyük bir işsizlik var, hayat pahalı, insanlar ay sonunu getiremiyor. İnsanlar çıkış yolu arıyor. Doğal olarak, bu yol da siyaset üzerinden" diye devam etti.

"İstanbul deneme çalışmasıydı"

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin tekrarlandığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, seçimin tekrarlanmasının toplumdan tepkiyle karşılandığını, muhalefetin İstanbul'da ikinci seçimi farkla kazandığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybederse barışçıl bir şekilde görevi bırakması gerekeceğini söyledi ve ekledi: "İstanbul deneme çalışmasıydı. Gücü bırakmak istemeyecek ama onu çıkaracağız"

Erdoğan'ın destekleyenlerin muhalefet dair endişe duymaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi kötülük, öfke ve intikamla yönetmeyeceğiz" dedi..

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmamakla ilgili ise Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmazken, “Şu an mutfakta bir yangın var. Herkes çaresizce kaçmaya çalışıyor” dedi.

Kaynak: T24