  1. Türkiye
4 Ara 2021 18:37

Murat Kurum:

Erdoğan'ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

Erdoğan'ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Türk medyasına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi ve Kuğulu Park Çevre Güzelleştirme Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Murat Kurum, 'Erdoğan'ın liderliğinde yapılan her hizmetin millet için hayata geçirildiğini' söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

News Code 1898985
https://tr.mehrnews.com/news/1898985/

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