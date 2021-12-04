Putin'den Erdoğan'a "Bayraktar SİHA'ları" sitemi

Karadeniz’de NATO ile Rusya arasında gerilim sürerken, Türkiye Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı ile görüştü.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da gündeme geldiği bildirildi.

Ria haber ajansının aktardığına göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı.

Putin, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki çatışmaları sona erdirmek üzere varılan Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ve yıkıcı bir tutum izlediğini vurguladı.

Ukrayna, Ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Milli Gazete