İran'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

İran medyasına göre, Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçak uçuş sırasında düştü.
Yerel saatle 13.10'da meydana gelen kazada pilot ve uçağın teknik personeli hayatını kaybetti.
İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçağın uçuş sırasında düştüğü bildirildi.
İran medyasına göre, Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçak uçuş sırasında düştü.
Yerel saatle 13.10'da meydana gelen kazada pilot ve uçağın teknik personeli hayatını kaybetti.
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