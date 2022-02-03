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3 Şub 2022 16:34

İran'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

İran'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçağın uçuş sırasında düştüğü bildirildi.

İran medyasına göre, Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçak uçuş sırasında düştü.

Yerel saatle 13.10'da meydana gelen kazada pilot ve uçağın teknik personeli hayatını kaybetti.

News Code 1900246
https://tr.mehrnews.com/news/1900246/

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