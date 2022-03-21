Çin'de Boeing 737 uçağı düştü

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar, felaketten kaynaklanan herhangi bir can kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel haberlerde "133 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi" denildi.

Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, kazaya karışan jetin Boeing 737 uçağı olduğunu, ölü yaralı sayısının şimdilik bilinmediğini söyledi. Açıklamada "Kurtarma ekipleri yolda" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Milliyet