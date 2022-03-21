  1. Dünya
  2. Asya
21 Mar 2022 13:25

Çin'de Boeing 737 uçağı düştü

Çin'de Boeing 737 uçağı düştü

Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde ormanlık alana düştüğü bildirildi.

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar, felaketten kaynaklanan herhangi bir can kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel haberlerde "133 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi" denildi.

Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, kazaya karışan jetin Boeing 737 uçağı olduğunu, ölü yaralı sayısının şimdilik bilinmediğini söyledi. Açıklamada "Kurtarma ekipleri yolda" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Milliyet

News Code 1901143
https://tr.mehrnews.com/news/1901143/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler