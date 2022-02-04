Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İran-BAE arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini ifade ederek, iki ülke yetkilileri arasında iyi istişare görüşmeleri yapıldığını aktardı.

Yemen krizine değinen Emir Abdullahiyan, "Savaşın devam etmesinin ve çatışmaların yayılmasının tarafların ve bölgenin de yararına olmadığına inanıyoruz." dedi.

İranlı bakan, Siyonist Rejimin bölgedeki varlığını tüm ülkeler ve bölge için bir tehdit olarak nitelendirdi ve "Kriz yaratanların bölgede bulunmasını önlemek için çaba sarf edilmelidir." ifadesini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı da, İranlı mevkidaşı ile yaptığı bu görüşmede "BAE hükümeti İran ile ilişkilerini geliştirme konusunda ciddi ve çeşitli alanlarda ikili görüşmelerin devam etmesini gerekli görüyor." dedi.

İran-Azerbaycan sınır kapılarında TIR’ların geçişi hızlanacak

İran ve Azerbaycan gümrük yetkilileri, iki ülke arasındaki gümrük iş birliğini artırmak için bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Astara Gümrük Müdürlüğü binasında yapılan oturumda, hudut kapılarında TIR’ların bekleme sürelerinin azaltılması ve geçiş işlemlerinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.

Bu arada İran'ın Astara Gümrük İdaresi Başkanı Said Naderi, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri ile görüştü.

Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan'ın Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran ve Irak dışişleri bakanları, Yemen'deki savaşı sona erdirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.

Emir Abdullahiyan Japon mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgedeki durum değerlendirdi.

İran'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

İran medyasına göre, Rezevi Horasan eyaletinin güneyinde yer alan Kaşmer kentinin yakınlarında hafif motorlu bir uçak uçuş sırasında düştü.

Yerel saatle 13.10'da meydana gelen kazada pilot ve uçağın teknik personeli hayatını kaybetti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37 bin 395 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 624'e vaka sayısı ise 6 milyon 483 bin 799'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 121 bin 353'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.