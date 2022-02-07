Bahçeli: Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde engel yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek tekrar aday olmasının önünde bir engel bulunmadığını söyledi.

Partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen 'MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönündeki söylemleri "husumetle pekişmiş karanlık propaganda" olarak niteleyen Bahçeli, "Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur" dedi.

Yargıtay eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nu hedef gösteren Bahçeli, "Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar