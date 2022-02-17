Erdoğan ekonomik krizi itiraf etti

Milli Gazete'ye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de baş gösteren yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını görmezden gelen Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülkede yaşanan krizi itiraf etti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Elbette hayat pahalılığı var. Elbette sokakta, vitrinde fiyat artışı var. Emin olun bunların hepsi geçici ve bu döneme has. Alım gücündeki düşüş bir dönem sonra telafi edilecek. Böyle dönemde asıl olan çalışacak iş, hayatını sürdürecek gelir sahibi olmaktır.”

Ekonomik krizi ve hayat pahalılığını kabul etmesi sonrasında Erdoğan'a sosyal medya kullanıcıları "Üsküdar'da sabah oldu" veya "Günaydın Erdoğan" gibi sözlerle tepki gösterdi.