Erdoğan paylaşımları nedeniyle gözaltılar

Açılan soruşturma kapsamında Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisinin tespit edildiği, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

P.Ö. adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile P.Ö. adlı bir kişiyi dün gece gözaltına almıştı.

Adresi belirlenen P. Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da ikametinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen P.Ö., işlemlerinin hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

'P.Ö.'ye koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev hapsi cezası verildi'

Gelen son bilgiye göre, adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan P. Ö., koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmüne çarptırıldı.

P.Ö.’nün ifadesinde, sosyal medyadaki "suç" teşkil eden etiketin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin olduğunu bilmediğini ve erkek arkadaşıyla arasının iyi olmaması sebebiyle paylaşımı görmesi için yazdığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA