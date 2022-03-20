https://tr.mehrnews.com/news/1901128/ 20 Mar 2022 10:53 News Code 1901128 Video Video 20 Mar 2022 10:53 Yemen'in Aramco tesisine saldırısından görüntüler Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın Cizan kentine düzenlediği İHA'lı operasyonda Aramco Petrol tesisini hedef aldı. indir 5 MB News Code 1901128 کپی شد İlgili haberler Yemen'de iki ayda 47 çocuk öldü veya yaralandı Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı operasyon Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'yu hedef aldık Yemen ordusu Hecce'de Suudilere ait İHA'yı düşürdü Suudi savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı Ekler Yemen Yemen Savaşı Yemen Ordusu Suudi Arabistan Saudi Aramco
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