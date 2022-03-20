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20 Mar 2022 10:53

Yemen'in Aramco tesisine saldırısından görüntüler

Yemen'in Aramco tesisine saldırısından görüntüler

Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın Cizan kentine düzenlediği İHA'lı operasyonda Aramco Petrol tesisini hedef aldı.

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News Code 1901128
https://tr.mehrnews.com/news/1901128/

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