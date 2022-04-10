Suudi koalisyonu Yemen'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen’de ateşkesin sağlanmasından 8 gün geçmesine rağmen Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri bu ülkede ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Suudi koalisyonu son 24 saat içerisinde Yemen’de varılan ateşkesi 108 kez ihlal etti. Bu koalisyonun El Cevf, Hecce, al-Bayda ve Sada vilayetlerinde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Suudi koalisyonu ayrıca son 24 saatte Taiz ve Marib vilayetlerini bombaladı. Öte yandan Sada’nın da bazı bölgeleri Suudilerin topçu saldırılarına tanık oldu.

Arap medyası Suudilerin Sada’ya yönelik saldırısında iki Yemenli sivilin şehit olduğunu ve 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.