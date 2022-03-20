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20 Mar 2022 12:35

Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı operasyon

Yemen silahlı kuvvetleri Suudi Arabistan’ın derinliklerinde “Kuşatmayı Kırmak” adı altında bir operasyon düzenledi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen silahlı kuvvetleri Suudi Arabistan’da “Kuşatmayı Kırmak” adı altında bir operasyon düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın derinliklerine yapılan bu operasyonun Yemen halkında yönelik devam eden kuşatmaya tepki olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balistik füzeler ve İHA’larla yapılan bu operasyonda Aramco petrol tesisi de dahil olmak üzere Suudilerin hayati tesisleri hedef alındı. Operasyonun ikinci aşamasında ayrıca  Suudilerin Abha, Hamis Muşayt, Cizan ve Dahran’daki hayati hedefleri vuruldu.”

News Code 1901130
https://tr.mehrnews.com/news/1901130/

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