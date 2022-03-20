Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen silahlı kuvvetleri Suudi Arabistan’da “Kuşatmayı Kırmak” adı altında bir operasyon düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın derinliklerine yapılan bu operasyonun Yemen halkında yönelik devam eden kuşatmaya tepki olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balistik füzeler ve İHA’larla yapılan bu operasyonda Aramco petrol tesisi de dahil olmak üzere Suudilerin hayati tesisleri hedef alındı. Operasyonun ikinci aşamasında ayrıca Suudilerin Abha, Hamis Muşayt, Cizan ve Dahran’daki hayati hedefleri vuruldu.”