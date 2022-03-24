İran: Yemen'de ateşkes sağlanması için her türlü girişimi destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırısının yedinci yıldönümünde bir bildiri yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığ tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Suudi koalisyonunun Yemen halkına yönelik yıkıcı savaşı ve zalimce kuşatması bu ülkeyi üzyılın en büyük insani felaketiyle karşı karşıya getirmiş. Bu savaştan en çok masum siviller, kadın ve çocuklar etkilenmiştir ve Yemen’in hayati altyapıları, sağlık imkanları, ekonomi ve eğitim sektörleri zarar görmüştür.

Saldırgan koalisyon son yedi yılda bombalama ve füze saldırılarına yetinmemiş Yemen halkında yasadışı ve insanlık karşıtı kuşatma ve en kötü yaptırımlar uygulamaktadır.

Saldırgan koalisyonun bu insanlık dışı cinayeti, Batılı ve Amerikalı destekçilerin silah satışı, BM Güvenlik Konseyi’nde çifte standartlar benimsenmesi gölgesinde devam ediyor.

İran geçmişte olduğu gibi kuşatmayı kaldırmak ve ateşkes sağlamak için her türlü adil ve pratik çaba ve girişimi desteklemiş ve hala Yemen krizinin tek çözümünü Yemenliler tarafından yürütülen siyasi bir çözüm olarak görmektedir.”