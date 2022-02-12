Suudi savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’deki sivillere karşı saldırıları sürüyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudilere ait savaş uçakları bu sabah Yemen’in başkenti Sana’nın farklı bölgelerine saldırdı.

Yemen’ni Tazi vilatindki bazı bölgeler de Suudi Savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Bu saldırılar sırasında birçok yerleşim bölgesi Suudiler tarafından bombalandı.

Yemen ordusu geçen haftalarda BAE derinliklerinde “Yemen Fırtınası-3” adlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda Abu Dabi'deki stratejik hedefler Zülfikar füzeleri ile vurulmuştu.