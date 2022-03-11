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11 Mar 2022 17:03

Yemen güçleri:

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'yu hedef aldık

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'yu hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya karşı operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Arapm medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a karşı operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Seri, "Silahlı kuvvetlerimiz Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Aramco şirketi ile ülkenin güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef alan 9 insansız hava aracı ile 'Kuşatmayı Kırma-1' adlı bir operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Suudi koalisyona seslenen Yahya Seri, "Operasyonlarımız Yemen halkına yönelik uygulanan acımasız kuşatmasına tepki olarak gerçekleştiriliyor. Ülkemize akaryakıt girişinin yasaklanmasına geniş çaplı operasyonlarla misilleme yapmak için güçlerimizin tam teyakkuzda olduğunu resmen ilan ediyoruz." diye konuştu.

News Code 1900976
https://tr.mehrnews.com/news/1900976/

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