İran, Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın barış planından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran’ın Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın barış planını olumlu karşıladığını duyurdu.

Hatipzade, “Sana'nın iyi niyetle sunduğu plan, savaşı sona erdirme, Yemen halkına yönelik uygulanan baskıcı kuşatmayı ortadan kaldırma ve Yemen krizinin siyasi çözümüne yönelik kararlı irade konusunda güçlü bir mesaj içeriyor. Bu plan, ciddi ve olumlu bir etkileşim olması halinde mevcut savaşı sona erdirmek için uygun bir zemin sağlayabilir.” dedi.

İranlı yetkili, “Umarız mübarek Ramazan ayı arifesinde, insani meselelere öncelik verilmesi ve esir takası sürecinin devam ettirilmesiyle Yemen'deki çatışmanın son bulmasına ve ulusal uzlaşının sağlanmasına tanık oluruz.” ifadesini kullandı.

Ensarullah Hareketinin Sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinin başkanı Muhammed Abdüsselam ise, "Sunulan barış planı, Yemen'de barışa giden kilit bir kapıdır. Askeri ve insani baskılardan uzak, sakin bir ortamda siyasi çözümleri konuşacağız.” demişti.