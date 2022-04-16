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16 Nis 2022 14:31

İran, Suriye Milli Günü'nü tebrik etti

İran, Suriye Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Suriye Milli Günü nedeniyle bu ülkenin Başbakanı Hüseyin Arnous’a tebrik mesajı yolladı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Suriye Milli Günü nedeniyle bu ülkenin Başbakanı Hüseyin Arnous’a tebrik mesajı gönderdi.

Muhammed Muhbir mesajında, "İki dost komşu olan İran ve Suriye arasındaki ilişkiler ve ortaklıkların her geçen gün daha da gelişmesini ve ortak işbirliği gölgesinde bölge ve İslam ülkeleri arasındaki barış ve huzurun artmasını temenni ederim.” ifadesini kullandı.

Muhbir kaleme aldığı mesajda, Suriye hükümeti ile ülke halkına sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1901557
https://tr.mehrnews.com/news/1901557/

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