Reisi, Japonya Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Milli Gün dolayısıyla Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve İmparatoru Naruhito'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki dostane ve tarihi ilişkiler, karşılıklı güven ve saygıya dayanmaktadır.” denildi.

Reisi’nin Japonya Başbakanı'na gönderdiği mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Umarım hükümetinizin politikaları sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı menfaatler doğrultusunda daha da gelişmesine tanık oluruz.” ifadesi kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin Japonya İmparatoru'na hitaben yazdığı mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerin, her iki tarafın çabalarıyla daha da gelişmesini temenni ediyorum.” ifadeleri kullandı.