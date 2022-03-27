Reisi, Bangladeş Ulusal Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün (Cumartesi) Bangladeş Ulusal Günü'nün yıldönümü nedeniyle Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Abdülhamid ve Başbakan Şeyh Hasene Vacid'i ayrı ayrı mesajlarla tebrik etti.

Reisi, Bangladeşli mevkidaşına hitaben, iki ülke arasındaki iyi ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke yetkililerinin dayanışma ve işbirliği sayesinde, İran ve Bangladeş halklarının dostane ilişkileri ve yakın ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda ve karşılıklı çıkarları sağlamak için daha da derinleşmesini temenni ediyorum." dedi.

Parstoday'e göre, Reisi, Bangladeş Başbakanına tebrik mesajında da, iki ülke yetkililerinin çabaları ışığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geçmişe göre daha da gelişmesini diledi.