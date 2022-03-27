  1. Siyaset
27 Mar 2022 09:42

Reisi, Bangladeş Ulusal Günü'nü kutladı

Reisi, Bangladeş Ulusal Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bangladeş Devlet Başkanı ve Başbakanı'na ayrı ayrı mesajlar göndererek, bu ülkenin Milli Günü'nü kutladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi,  dün (Cumartesi) Bangladeş Ulusal Günü'nün yıldönümü  nedeniyle Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Abdülhamid ve Başbakan Şeyh Hasene Vacid'i  ayrı ayrı mesajlarla tebrik etti.

Reisi, Bangladeşli mevkidaşına hitaben, iki ülke arasındaki iyi ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke yetkililerinin dayanışma ve işbirliği sayesinde, İran ve Bangladeş halklarının dostane ilişkileri ve yakın ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda ve karşılıklı çıkarları sağlamak için daha da derinleşmesini temenni ediyorum." dedi. 

Parstoday'e göre, Reisi, Bangladeş Başbakanına tebrik mesajında da, iki ülke yetkililerinin çabaları ışığında,  iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geçmişe göre daha da gelişmesini diledi.

News Code 1901202
https://tr.mehrnews.com/news/1901202/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler