Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümü nedeniyle birçok ülkeden İran’a kutlama mesajları geliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü tebrik etti.

Aliyev'in kaleme aldığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın milli bayramı olan İslam Devrimi Zafer Günü vesilesiyle size ve tüm halkınıza şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkiler, tarih boyunca dostane ve iyi komşuluk ortamında yaşamış ve ortak ahlaki değerleri paylaşan halklarımızın iradesinden kaynaklanmaktadır. Böyle sağlam temeller üzerine inşa edilmiş ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de İran'a kutlama mesajı göndermişti.