  1. Video
12 May 2022 13:44

Katar Emiri İran'a geldi

Katar Emiri İran'a geldi

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, resmi temaslar kapsamında bugün Tahran'a geldi.

indir 10 MB

News Code 1902103
https://tr.mehrnews.com/news/1902103/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =