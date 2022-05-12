https://tr.mehrnews.com/news/1902103/ 12 May 2022 13:44 News Code 1902103 Video Video 12 May 2022 13:44 Katar Emiri İran'a geldi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, resmi temaslar kapsamında bugün Tahran'a geldi. indir 10 MB News Code 1902103 کپی شد İlgili haberler Katar Emiri Al Sani Tahran'da Katar Emiri Tahran'daki temaslarının ardından Türkiye'ye gidecek Katar heyetinden İran'a önemli ziyaret Katar Emiri Tahran’da resmi törenle karşılandı Katar Emiri yakında Tahran'a gelecek Ekler Katar Emiri İran Tahran ziyaret (1)
yorumunuz