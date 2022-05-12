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12 May 2022 14:02

Katar Emiri Tahran'daki temaslarının ardından Türkiye'ye gidecek

Katar Emiri Tahran'daki temaslarının ardından Türkiye'ye gidecek

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Tahran ziyaretini tamamladıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

Arap medyasına göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Tahran ziyaretini tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

Katar Emiri, iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak bugün Tahran'a geldi.

Katar Emiri, Uluslararası Mehrabad Havalimanı’nda İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Katar Emiri Al Sani’nin Tahran temaslarında İran ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra karşılıklı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

News Code 1902104
https://tr.mehrnews.com/news/1902104/

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