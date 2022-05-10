Katar heyetinden İran'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran-Katar siyasi istişare toplantısına katılmak üzere bugün Tahran’a gelen Katar heyeti ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alındı.

Emir Ebdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi’nin gerçekleştirdiği son Doha ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanması gereğini vurguladı.

İran-Katar siyasi istişare toplantısının ilki bu sene Tahran’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurunda iki ülke arasında, diplomasi, ekonomik, kültürel ve spor alanlarında 14 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.