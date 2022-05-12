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12 May 2022 14:25

Katar Emiri Tahran’da resmi törenle karşılandı

Katar Emiri Tahran’da resmi törenle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'yi Tahran’daki Sa'dabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

Reisi ve Katar Emiri'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Resmi törende ulusal marşların çalınmasının ardından iki ülkenin liderleri, üst rütbeli heyetleri birbirine tanıttı.

Karşılıklı ve bölgesel işbirliklerin daha da geliştirilmesi ve Tahran-Doha ilişkilerine hareketlilik katmak, iki ülke arasında yapılacağı planlanan görüşmelerin başlıklarını olşturuyor.

News Code 1902105
https://tr.mehrnews.com/news/1902105/

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