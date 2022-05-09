Katar Emiri yakında Tahran'a gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ABD İran'dan aldığını geri verirse Viyana'ya dönebiliriz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın Salı günü yapacağı Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile bir araya geleceğini söyledi.

Hatipzade, İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmelerin kesintisiz olarak devam ettiğini ve AB Siyasi Direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora aracılığıyla mesajların iletildiğini belirtti.

İranlı sözcü Hatipzade, “ABD bizden aldığını geri verirse ve İran halkının kaybettiği haklarını kabul ederse, Sayın Mora’nın dönüşünden bir gün sonra Viyana’ya dönebiliriz” dedi.

'Beşar Esad'ın Tahran ziyareti'

Hatipzade, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dün Tahran'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak, "Sayın Beşar Esad'ın Tahran ziyareti bir süredir planlanıyor. Şartların hazırlanması gerekiyordu ve dün üst düzey bir heyetin başında Tahran'a geldi" dedi.

Hatipzade, Beşar Esad'ın Tahran ziyareti sırasında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüğünü ifade etti.

'Katar Emiri Tahran'a gelecek'

Said Hatipzade ayrıca Katar Emiri'nin yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin gelecekte Fars Körfezi ve komşu ülkelerden birini ziyaret edeceğini duyurdu.

'İran-Suudi Arabistan görüşmeleri'

Hatipzade, Suudi Arabistan ile görüşmelerdeki son durum hakkında şunları kaydetti:

“Suudilerle görüşmelerde gündeme getirilen konulardan biri bölgesel meselelerdir. Bağdat’ta yapılan Tahran-Riyad görüşmelerinde önceki turdan bu yana önemli bir değişiklik olmadı, bir değişiklik olursa bilgi verilecektir” dedi.

'İran’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü'

Hatipzade, İran’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüyle ilgili, “Biz elimizden geleni yaptık ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

'Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin Tahran ziyareti'

Said Hatipzade, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin Tahran ziyaretine değinerek, “İran için Irak halkının durumu, ticari ve ekonomik ilişkiler çok önemli. Irak bizim ticaret ortaklarımızdan biri. Bu nedenle Irak hükümetinin talebi üzerine hizmet sunma ve enerji sağlama konusunda kararlıyız. El-Halbusi’nin Tahran ziyareti önemliydi ve bu ziyaret sırasında ertelenen projeler gündeme getirildi” diye kaydetti.