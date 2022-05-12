Reisi: Katar ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Katar Emiri Al Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi.

Reisi, karşılıklı görüşmede diplomatik, ekonomik ve ticari, kültürel, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığını belirterek, ortak yatırım konusunun da gündeme getrildiğini söyledi.

“Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin altını çizdik” diyen Reisi, Şubat ayında Katar'a gerçekleştiriği ziyarette sağlanan anlaşmaların Tahran’da yapılan görüşmede değerlendirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Katar Emiri'nin ziyareti, iki ülke ve millet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir dönüm noktasıdır." açıklamasını yaptı.

Katar Emiri ile yapılan görüşmede bölgesel konuların ele alındığını aktaran Reisi, "Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarına zarar verir. Bölgedeki yöneticilerin mevcut sorunları çözebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Görüşmede Yemen başta olmak üzere bölgenin sorunlarını ele aldık. Yemen kuşatmasının bir an önce kaldırılması ve Yemen halkının kendi ülkesi adına karar vermesi gerektiğini vurguladık. Afganistan'da kalıcı güvenliğin sağlanması için tüm siyasi ve etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını önemle vurguladık. Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşunun önemine vurgu yaptık. Gazze kuşatması ortadan kalkmalı ve Siyonist Rejim'in işlediği korkunç suçlar sona ermelidir."

Al Jazeera TV kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Siyonist Rejim güçleri tarafından katledilmesine tepki gösteren Reisi, "Özgür bir gazeteci Siyonistlerin yaptığı zulüm sonucu şehit oldu. Şirin Ebu Akile’nin şehadeti dolayısıyla merhumun ailesine ve Katar Emiri'ne taziyelerimi iletmek istiyorum. Bu tür cinayetlerin hiçbir şekilde Siyonistlere güvenlik sağlamayacak. Aksine, Siyonist Rejim’in suçlarına karşı insanların nefretini artıracaktır." diye konuştu.