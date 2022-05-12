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12 May 2022 12:36

Katar Emiri Al Sani Tahran'da

Katar Emiri Al Sani Tahran'da

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi. Katar Emiri'ne İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Katar Emiri, Uluslararası Mehrabad Havalimanı’nda İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Katar Emiri Al Sani’nin Tahran temaslarında İran ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra karşılıklı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Bu hafta Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hasan Al Hammadi ile beraberindeki heyet, İran-Katar siyasi istişare toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelmişti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı Reisi ve Katar Devleti Emiri'nin huzurunda iki ülke arasında, diplomasi, ekonomik, kültürel ve spor alanlarında 14 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

News Code 1902100
https://tr.mehrnews.com/news/1902100/

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