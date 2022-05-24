  1. Ekonomi
24 May 2022 08:58

Rus heyeti Tahran'a geliyor

Rus heyeti Tahran'a geliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak başkanlığındaki heyet 24-25 Mayıs tarihlerinde İran'ı ziyaret edecek.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak, 24-25 Mayıs tarihlerinde İran'ı ziyaret edecek.

Novak'a Tahran ziyaretinde Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitry Zorf'un yanı sıra, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, taşımacılık ile lojistik sektörünün temsilcileri ve Rus ticaret temsilcileri eşlik edecek.

Tahran’da yapılması beklenen İran-Rusya Ekonomik Komisyonu toplantısında finansal işbirliği, transit sorunlarının çözümü ve enerji işbirliği gibi konular masaya yatırılacak

Grup turizmi için vizelerin kaldırılması konusu da ortak toplantının gündeminde olacak.

News Code 1902418
https://tr.mehrnews.com/news/1902418/

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