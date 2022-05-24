Rus heyeti Tahran'a geliyor

Sputnik'in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak, 24-25 Mayıs tarihlerinde İran'ı ziyaret edecek.

Novak'a Tahran ziyaretinde Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitry Zorf'un yanı sıra, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, taşımacılık ile lojistik sektörünün temsilcileri ve Rus ticaret temsilcileri eşlik edecek.

Tahran’da yapılması beklenen İran-Rusya Ekonomik Komisyonu toplantısında finansal işbirliği, transit sorunlarının çözümü ve enerji işbirliği gibi konular masaya yatırılacak

Grup turizmi için vizelerin kaldırılması konusu da ortak toplantının gündeminde olacak.