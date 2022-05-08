Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak’ın yakın gelecekte İran’a ziyarette bulunacağını açıkladı.

Tahran’da yapılması beklenen İran-Rusya Ekonomik Komisyonu toplantısında finansal işbirliği, transit sorunlarının çözümü ile petrol ve doğal gaz işbirliği gibi konular masaya yatırılacak

Grup turizmi için vizelerin kaldırılması konusu da ortak toplantının gündeminde olacak.