Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak’ın yakın gelecekte İran’a ziyarette bulunacağını açıkladı.
Tahran’da yapılması beklenen İran-Rusya Ekonomik Komisyonu toplantısında finansal işbirliği, transit sorunlarının çözümü ile petrol ve doğal gaz işbirliği gibi konular masaya yatırılacak
Grup turizmi için vizelerin kaldırılması konusu da ortak toplantının gündeminde olacak.
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