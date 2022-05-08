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8 May 2022 08:47

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'ı ziyaret edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın yakın gelecekte İran’a ziyarette bulunacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonu Başkanı Aleksandr Novak’ın yakın gelecekte İran’a ziyarette bulunacağını açıkladı.

Tahran’da yapılması beklenen İran-Rusya Ekonomik Komisyonu toplantısında finansal işbirliği, transit sorunlarının çözümü ile petrol ve doğal gaz işbirliği gibi konular masaya yatırılacak

Grup turizmi için vizelerin kaldırılması konusu da ortak toplantının gündeminde olacak.

News Code 1901995
https://tr.mehrnews.com/news/1901995/

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