Moskova ile ilişkileri geliştirmek Tahran'ın stratejik politikalarından biridir

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran'ın Rusya ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi konusundaki ciddi iradesine vurgu yaparak, "Moskova ile ilişkilerin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi, Tahran'ın stratejik ve ciddi politikalarından biridir." dedi.

İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişletilmesi için gerekli koşulların sağlanması durumunda, ikili ilişkilerin seviyesinin artabileceğini belirten Muhbir, "İki ülke arasında birçok kapasite ve işbirliği alanı var. Bu kapasiteleri harekete geçirebilirsek, ikili ilişkilerde ileriye dönük ciddi bir sıçramaya tanık olacağız" ifadesini kullandı.

İran ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin düzeyinin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyine kıyasla az olduğunu dile getiren Muhbir, "İran, Rusya ile ticari ilişkileri geliştirme konusunda ciddi bir iradeye sahiptir. Moskova bu konuda kararlı olursa iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ciddi bir büyüme ve gelişme göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Transit meselesinin İran ile Rusya arasındaki ortak işbirliği alanlarından biri olduğunu belirten Muhbir, "Ulaştırma ilişkilerin gelişmesinde ciddi bileşenlerden biridir ve İran bu alanda Rusya ile işbirliğini artırmaya hazırdır" diye kaydetti.

Muhbir, iki ülke arasında petrol ve gaz başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğine atıfta bulunarak, "İki ülke arasındaki ortak girişimlerin önündeki engeller kaldırılmış ve iki ülkenin cumhurbaşkanının son görüşmesi işbirliğinin gelişmesinin önünü açmıştır" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise bu görüşmede, İran'ın Rusya için güvenilir bir ortak olduğnunu belirterek, "Moskova her zaman Tahran'la ilişkilere çok önem vermiştir" dedi.

İran ve Rusya'nın birçok konuda ortak bir yaklaşıma ve tutuma sahip olduklarını ifade eden Novak, İran'ın gelişmeler ve uluslararası meseleler karşısındaki tutumunu iyi değerlendirdi ve ükesinin İran ile ilişkileri geliştirme konusundaki ciddiyetini vurguladı.

