  1. Ekonomi
25 May 2022 16:57

İran: Rusya ile nükleer işbirliğini görüşüyoruz

İran: Rusya ile nükleer işbirliğini görüşüyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirdi.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, çalışma ziyareti için Tahran'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü. İki taraf görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında basın mensuplarına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirerek, "Rusya ile özellikle nükleer ile ilgili konularda çok iyi ilişkilere sahibiz. Buşehr nükleer santralinin 2. ve 3. fazlarının geliştirilmesi konusunda Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Kemalvendi, "Rusya ile nükleer alandaki ilişkilerimiz gayet iyi, fakat bu alandaki ilişkilerin geliştirilmesini müzakere etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

News Code 1902471
https://tr.mehrnews.com/news/1902471/

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