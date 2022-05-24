İran, Venezuela'nın en büyük rafinerisini restore edecek

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 4 kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, İran devlet petrol şirketi Venezuela'nın Paraguana isimli petrol rafinerisini ve diğer rafinelerini restore etmek için Karakas'la bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin artacağı ve Venezuela'nın zarar görmüş petrol sektörünü daha verimli hale getireceği belirtiliyor.

Günlük ortalama 955 bin varillik ham petrol kapasitesi olan Paraguana rafinerisi venezuela'nın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinmetkedir.