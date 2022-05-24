  1. Ekonomi
24 May 2022 13:37

İran, Venezuela'nın en büyük rafinerisini restore edecek

İran, Venezuela'nın en büyük rafinerisini restore edecek

Venezuela'nın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Paraguana rafinerisi İranlı şirketler tarafından restore edilecek.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 4 kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, İran devlet petrol şirketi Venezuela'nın Paraguana isimli petrol rafinerisini ve diğer rafinelerini restore etmek için Karakas'la bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin artacağı ve Venezuela'nın zarar görmüş petrol sektörünü daha verimli hale getireceği belirtiliyor.

Günlük ortalama 955 bin varillik ham petrol kapasitesi olan Paraguana rafinerisi venezuela'nın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinmetkedir.

News Code 1902434
https://tr.mehrnews.com/news/1902434/

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