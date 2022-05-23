Irak ve Türkiye arasında petrol görüşmesi

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile görüştü.

Irak Petrol Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre; toplantıda Bakan İhsan Abdulcabar’ın yasal sorunların çözülmesi ile birlikte, Irak’ın da çıkarlarının gözetildiği yeni anlaşmave projelerle Ceyhan limanından petrol ihracat kapasitesinin arttırılması yönünde Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Irak Petrol Bakanı Abdulcabbar ile Türk Büyükelçi Güney, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin 15 Şubat 2022'de IKBY petrol ve gaz yasası hakkında aldığı kararı da ele aldı.

Rudaw'a göre Büyükelçi Güney de görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar ile enerji sektöründeki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, "IKBY'nin gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğu" yönünde karar almıştı.