İran, Türkmenistan ile enerji işbirliğini artırmaya hazır

Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (ECO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bu toplantı sırasında Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ile görüştü.

Görüşmede iki taraf, başta enerji, ulaşım ve transit olmak üzere ekonomik işbirliğinin geliştirme yollarını ele aldı.

Seferi bu görüşmede İran'ın petrol, gaz ve elektrik alanlarında işbirliğini artırma, onların swap ve transitini sağlamanın yanı sıra kuzey-güney koridoru boyunca ulaşımı kolaylaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.

ürkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ise İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkileri geliştirmek için ikili ticaretin ve temasların artması gerektiğini vurguladı.