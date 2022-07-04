Emir Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakan arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konularla Tahran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile ilgili yürütülen müzakerelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Fransız mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, “Umarız her iki tarafın da gösterdiği çabalarla çeşitli alanlarda ilişkilerin gelişmesine tanık oluruz.” dedi.

Doha’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yeni tur müzakerelere ilişkin Emir Abdullahiyan, “Doha görüşmelerine ilişkin değerlendirmemiz olumlu. Ancak ABD tarafının diplomatik fırsatını nasıl değerlenmek istediğini görmeliyiz. Diplomasinin yolu açık. İyi ve istikrarlı bir anlaşmaya ulaşmak için kararlıyız. Müzakere sürecinde her zaman olumlu öneri ve fikirlerimizi sunduk.” ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Amerikan tarafı Doha'daki müzakerelere sağduyulu bir yaklaşımla katılmadı. ABD’nin önceki tutumunu tekrar etmenin diplomatik inisiyatifin yerini almaması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman yükümlülüklerine bağlı kalan İran diğer taraflardan taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir.” açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı da bu görüşmede Tahran ve Paris arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nükleer müzakerelerin sürdürülmesinin ve yaptırımların kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.