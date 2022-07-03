Emir Abdullahiyan, Filistin direniş grupları liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Filistin meselesini İslam dünyasının ilk meselesi olarak değerlendirdi ve İran'ın Filistin halkının direnişini vatanlarının kurtuluşuna ve Kudüs'ün başkentliği altında tek bir Filistin devletinin kurulmasına kadar savunmasında kararlı desteğini vurguladı.

Filistin meselesine göz yumarak kendi iç sorunlarını örtmeye çalışan ve Siyonist Rejime yakınlaşan bazı bölge ülkelerinin yaptıklarından üzüntü duyduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, böyle bir eylemi, Siyonist gasp rejiminin baskı ve saldırganlığına karşı mazlum Filistin halkının davasına ihanet olarak değerlendirdi.

Direniş gruplarının temsilcileri görüşlerini dile getirdiler ve Filistin direnişini savunmadaki desteğinden dolayı İran'ı takdir ettiler