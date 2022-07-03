  1. Siyaset
3 Tem 2022 08:52

Emir Abdullahiyan, Filistin direniş grupları liderleriyle görüştü

Emir Abdullahiyan, Filistin direniş grupları liderleriyle görüştü

Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye'deki Filistin direniş grupları liderleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Filistin meselesini İslam dünyasının ilk meselesi olarak değerlendirdi ve İran'ın Filistin halkının direnişini vatanlarının kurtuluşuna ve Kudüs'ün başkentliği altında tek bir Filistin devletinin kurulmasına kadar savunmasında kararlı desteğini vurguladı. 

Filistin meselesine göz yumarak kendi iç sorunlarını örtmeye çalışan ve Siyonist Rejime yakınlaşan bazı bölge ülkelerinin yaptıklarından üzüntü duyduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, böyle bir eylemi, Siyonist gasp rejiminin baskı ve saldırganlığına karşı mazlum Filistin halkının davasına ihanet olarak değerlendirdi.

Direniş gruplarının temsilcileri görüşlerini dile getirdiler ve Filistin direnişini savunmadaki desteğinden dolayı İran'ı takdir ettiler

News Code 1903255
https://tr.mehrnews.com/news/1903255/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler