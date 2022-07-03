Emir Abdullahiyan ve Esad Türkiye'nin olası Suriye harekatını ele aldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi.

Esad ve Emir Abdullahiyan, İran-Suriye ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren hususları konuştu.

Emir Abdullahiyan, Esad'ın son Tahran ziyaretinin önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde derin sonuçları olduğunu vurguladı.

Görüşmede Suriye'deki sahadaki gelişmeler de ele alındı. Bu bağlamda Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim saldırılarının, Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını bozmak amacıyla Suriye'ye karşı yürütülen terör savaşının araçlarından biri olduğunu değerlendirerek, İran'ın Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki sağlam konumunu ve Suriye topraklarında herhangi bir askeri harekatı reddetmesini vurguladı.

İki taraf, Türk hükümetinin politikalarını ve Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu tartıştı. Bu bağlamda Esad, Suriye ordusu ne zaman terör örgütlerine karşı ilerlerse Türkiye'nin Suriye topraklarına saldırdığına işaret ederken, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığını haklı çıkardığı iddialarının yanlış ve yanıltıcı olduğunu ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığının yanı sıra Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerini, uluslararası hukuk ilkelerini ve iki komşu ülkeyi bir araya getirmesi gereken iyi komşuluk bağlarını ihlal ettiğini belirtti.

Bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler de tartışıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Esad, Ukrayna'daki savaş ve maskelerin düşmesi ve yalanların ortaya çıkmasıyla Batı'ya verilen siyasi kayıpların, Suriye, İran ve ilkelerini, haklarını ve egemenliğini savunan tüm ülke ve halkların çıkarına olan yeni bir uluslararası dengenin başlangıcını oluşturduğunu olarak değinlendirdi.