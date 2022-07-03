Emir Abdullahiyan, Suriye temaslarını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye temaslarını değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, “Şam temaslarında Sayın Beşar Esad'ın Tahran'a yaptığı son ziyarette sağlanan anlaşmaları takip ettik. Bu anlaşmaların hayata geçirilmesinde iyi bir ilerleme kaydedilmiştir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran-Suriye Karma Ekonomik Komisyonu'nun yakın gelecekte düzenlenceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin olası Suriye harekatı

Türkiye’nin olası askeri harekatına dair Emir Abdullahiyan, “Biz Tahran'da bu krizi ve sorunu diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Savaşa başvurmayı reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

İran-Mısır ilişkileri

Bağdat’ın Ürdün-İran, Mısır-İran arasındaki diyaloglara ev sahipliği yaptığını söyleyen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’ın sözleri hakkında sorulan soruya Emir Abdullahiyan, “Daha Mısır ile doğrudan görüşmelerimiz olmadı, ancak ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabalar sürüyor. Mısır, İslam dünyasında önemli bir ülke. Bize göre Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleşmesi hem iki ülke hem de bölgenin yararına olacaktır." yanıtını verdi.

İranlı Bakan, Suriye'nin bir numaralı ulusal güvenlik görevlisi Ali Memluk ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Sayın Memluk ile yapılan görüşmede Siyonist Rejim’in Suriye'ye yönelik küstah askeri saldırıları da dahil olmak üzere bazı güvenlik konuları gündeme getirildi. Rejim artık ölçüyü kaçırdı. Elbette ki Suriye ve bölge bu duruma müsamaha göstermeyecektir.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.