İran ve Irak arasında sinema işbirliği mutabakat zabtı imzalandı

İran'ın yeni Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık ile Irak Kültür Bakanı Hasan Nazım'ın katıldığı törende İran ile Irak arasında sinema alanında işbirliği mutabakat zaptı imazalandı.

Yapılan anlaşmanın asıl hedefinin sinema alanında ilerleme kaydetmek için iki ülke arasındaki işbirliğin artırılması, ortak filmler üretilmesi ve bilgi paylaşımı yapılması olduğu belirtildi.

Bağdat Ulusal Tiyatro Salonu'nda 'İran Filmleri Haftası' 23 Temmuz'da başladı. Program kapsamında 10 İran filmi Arapça alt yazılı olarak izleyicilere sunuldu.